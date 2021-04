Actualidade

O consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil e Empreitel Figueiredo vai construir o Terminal de Cruzeiros do Mindelo, ilha de São Vicente, uma das maiores obras públicas dos últimos anos em Cabo Verde, foi hoje anunciado.

"Tendo-se obtido a 'não-objeção' dos financiadores do projeto, a assinatura do contrato com o empreiteiro selecionado decorrerá nos próximos dias", anunciou em comunicado a empresa pública Enapor, que gere os portos do arquipélago, adiantando que a obra será adjudicada por 26.483.603 euros e tem um prazo estimado para conclusão de 22 meses.

"Os trabalhos vão envolver a conquista de um terrapleno, denominada 'Ponte Terrestre', com 2.700 metros quadrados, a dragagem de aproximadamente 124.000 metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso e a reabilitação do cais nove, que passará a servir navios de recreio de pequeno porte", acrescenta a Enapor.