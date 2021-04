Covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi hoje vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciou a própria nas redes sociais, dizendo estar "muito satisfeita" por a vacinação europeia "ganhar ritmo".

"Depois de termos passado as 100 milhões de vacinas [administradas] na UE, estou muito satisfeita por ter recebido hoje a minha primeira dose contra a covid-19", escreveu Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social Twitter, sem especificar qual o fármaco administrado.

Numa mensagem acompanhada por duas fotografias do momento da vacinação, a líder do executivo comunitário assinalou que "as vacinas vão continuar a ganhar ritmo, uma vez que as entregas estão a acelerar na União Europeia".