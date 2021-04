Actualidade

Os 175 militares portugueses destacados no Afeganistão, em missão da NATO, devem iniciar a retirada daquele teatro de operações em junho, segundo comunicado conjunto de hoje dos ministérios dos Negócios Estrangeiros (MNE) e da Defesa Nacional (MDN).

"Portugal ajustará, de forma coordenada com os aliados, o dimensionamento da sua participação, tendo decidido manter a presença da Força de Reação Rápida nacional na proteção do Aeroporto Internacional em Cabul até final de maio, e continuar a contribuir com elementos de Estado-Maior nas estruturas de comando da missão até final da missão "Resolute Support" (Apoio Enérgico), continuando igualmente a contribuir anualmente para o fundo de apoio ao exército nacional afegão até 2024", lê-se no texto.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quarta-feira que as tropas dos Estados Unidos vão sair do Afeganistão até 11 de setembro, 20 anos depois dos ataques terroristas às torres gémeas de Nova Iorque, entre outros alvos, que motivaram a intervenção inicial.