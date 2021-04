Actualidade

"Um artista vulgar", terceira produção do Teatro Efémero inspirada no universo de Franz Kafka, abre a oitava edição do festival Sinopse, que leva teatro a Leiria até meados de maio, avança hoje a organização.

Organizado pelo grupo de teatro Te-Ato, Sinopse arranca no dia em que reabrem as salas de espetáculo: no Teatro Miguel Franco, em Leiria, a companhia de Sintra apresenta uma encenação de Miguel Moisés baseada no universo existencialista de Franz Kafka e no filme "Birdman ou (a inesperada virtude da ignorância)", de Alejandro G. Iñárritu.

O espetáculo explora "até onde somos capazes de ir, de agir, a rotina, o peso do trabalho, a procura de um sentido comum que nos insira a ser 'alguém'", avança a companhia, que depois de Leiria leva "Um artista vulgar" a Sintra, nos dias 21 e 22 de abril, e, em junho, a Cascais e Évora.