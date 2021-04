Actualidade

A vereadora do PSD na Câmara de Viana do Castelo Paula Veiga anunciou hoje a desfiliação do partido agastada com "situações de monopolização", admitindo que a escolha do candidato autárquico foi "mais uma gota" para transbordar o copo.

"A minha desfiliação tem a ver com todo um conjunto de fatores, incluindo esse [escolha de Eduardo Teixeira para candidato à Câmara]. Um grande partido como o PSD tem de ter um forte sentido de coletivo, mas, infelizmente, não é isso que vejo em Viana do Castelo", disse Paula Veiga à Lusa.

Para a vereadora, que vai cumprir o resto do mandato como independente, os partidos são desvirtuados "quando se começam a verificar situações de monopolização".