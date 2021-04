Covid-19

A agência de notação financeira Fitch Ratings reviu hoje a perspetiva económica de Macau de "negativa" para "estável", mantendo o rating AA atribuído ao território, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Fitch Ratings explica que a decisão "reflete a opinião [da agência] de que a recuperação esperada no turismo do jogo irá apoiar o perfil de crédito do território, após a queda abrupta da atividade no ano passado e a recessão que a acompanhou".

"Macau tem finanças públicas e externas excecionalmente fortes, e um empenho demonstrado na prudência fiscal. Estes pontos fortes proporcionaram amortecedores significativos para mitigar o choque sem precedentes da pandemia do coronavírus e ancorar a estabilidade macroeconómica", pode ler-se na nota.