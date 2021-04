Actualidade

Obras emblemáticas dos coreógrafos Martha Graham e Kurt Jooss, um filme em estreia absoluta sobre a adaptação dos bailarinos à pandemia e mais um capítulo da história da dança, são as propostas da Companhia Nacional de bailado para abril e maio.

Depois de vários adiamentos de espetáculos, problema comum a todas as estruturas artísticas devido aos confinamentos provocados pela pandemia, a Companhia Nacional de Bailado (CNB), dirigida por Sofia Campos, retoma a temporada, avisando que, neste contexto, poderá ser sujeita a alterações.

O programa "Dançar em Tempo de Guerra", que a CNB já tinha sido obrigada a suspender, após a estreia, em março de 2020, voltará ao palco em Lisboa, interpretado pelos seus bailarinos, entre 29 de abril e 07 de maio, no Teatro Camões, seguindo-se a apresentação no Porto, no Teatro Rivoli, a 28 e 29 de maio.