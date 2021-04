Moçambique/Ataques

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu hoje que é preciso "resolver o mais rapidamente possível" a violência no norte de Moçambique, alertando que o conflito influencia a evolução da economia do país.

"O que passa em Cabo Delgado, em Palma, é mesmo horrível, ainda mais porque esta insurgência latente foi identificada como uma ameaça há vários anos", disse Abebe Aemro Selassie, na conferência de imprensa de apresentação do relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais: África subsaariana, hoje em Washington.

"A não ser que se lide com isto de forma apropriada, o conflito vai ter uma influência importante na evolução da economia e na produção de gás, da qual o país quer depender doravante, é preciso que isto seja resolvido o mais rapidamente possível", avisou o diretor do departamento africano do Fundo.