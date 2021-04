Actualidade

O treinador do Farense disse hoje não acreditar num Sporting "fragilizado" na receção de sexta-feira ao líder da I Liga de futebol, apesar de os 'leões' somarem dois empates consecutivos.

"Não acredito que amanhã [sexta-feira] possamos encontrar aqui um Sporting fragilizado. Continua a ser o líder do campeonato, com inteira justiça. Portanto, o grau de dificuldade do jogo, para nós, é elevadíssimo", referiu Jorge Costa, na antevisão da partida da 27.ª jornada da prova.

Para o treinador dos algarvios, "só um Farense muito forte, muito concentrado, é que pode lutar pelos três pontos e lutar por algo inédito", infligir a primeira derrota no campeonato ao Sporting.