Actualidade

O treinador do Sporting negou hoje ter proferido as palavras que lhe são atribuídas na deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para sustentar o castigo de 15 dias que lhe foi aplicado e prometeu defender-se.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida de sexta-feira, frente ao Farense, Rúben Amorim advertiu que falaria sobre esse assunto apenas "uma vez", até para não se "prejudicar mais", mas frisou que foi expulso no final do encontro com o Famalicão "por afirmações que não são verdade".

"Se posso ser expulso por palavrões, expulsem-me, mas o que está a dar sustentação ao castigo, aquilo de 'conseguiste o que querias', é falso. Portanto, vou-me defender, mas é a última vez que falo sobre qualquer processo ou castigo que tenha, porque o grande prejudicado sou eu", adiantou.