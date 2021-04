Actualidade

A investigadora de análise de dados Joana Gomes de Sá defendeu hoje a necessidade de uma "regulação mais forte" para combater a partilha de desinformação nas redes sociais, apelando à utilização ética das plataformas digitais.

"O ponto onde as pessoas que estudam a desinformação mais tendem a discordar é se precisamos ou não de uma regulação mais forte", sublinhou a cientista, que, embora reconheça a existência de "muitas preocupações relacionadas com a censura e com limites para a partilha de dados", defende a atualização da legislação, tal como aconteceu nas revoluções industriais.

Intervindo no seminário "Ameaças Híbridas, incluindo Desinformação", organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS), Joana Gomes de Sá considerou que "sem a regulação, provavelmente ainda existiria trabalho infantil", pelo que é necessário compreender que a sociedade está perante "uma nova revolução e que a legislação deve ser atualizada".