Portugal manifestou hoje a vontade de ajudar Cabo Verde a atingir a meta de substituição até 2050 do parque de veículos com motores térmicos por veículos elétricos, esperando, para isso, mais parcerias com empresas e autoridades cabo-verdianas.

"Portugal, com toda a experiência que tem na mobilidade elétrica, está pronto também a dar o apoio, a contribuir para que haja mais parcerias entre as empresas portuguesas e cabo-verdianas e as autoridades cabo-verdianas", disse António Moniz.