O nível de rendimento 'per capita' na África subsaariana só voltará aos níveis de 2019 a seguir a 2022, estimou hoje o diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Aemro Selassie.

"A região vai recuperar algum terreno este ano, mas o rendimento 'per capita' [por pessoa] não regressa aos níveis de 2019 até depois de 2022, e a evolução económica causou alguma deslocação social, daí que o nível de rendimento 'per capita' só regressará ao nível antes da pandemia em 2025 nalguns países", disse o responsável, durante a apresentação do relatório sobre as 'Perspetivas Económicas Regionais: África subsaariana', hoje em Washington.

"O número de pessoas em pobreza extrema aumentou 32 milhões só no ano passado", acrescentou Selassie, vincando que a pandemia "causou também uma perda tremenda na educação, com os alunos africanos a perderem 67 dias de aulas, mais de quatro vezes os dias de aulas perdidos pelas crianças dos países avançados".