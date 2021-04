Actualidade

A Câmara de Viseu aprovou hoje, por unanimidade, a atribuição da medalha de ouro a António Almeida Henriques, que foi presidente da autarquia até ao início do mês e que morreu devido à covid-19.

No final da reunião do executivo camarário, a sua presidente, Conceição Azevedo, disse aos jornalistas que "o homem que liderou o projeto político mais impactante do interior do país merece esta distinção e muito mais".

Neste âmbito, acrescentou que "também serão iniciados procedimentos com a Assembleia Municipal para depois apresentar a proposta de atribuição do Viriato de Ouro, que é a mais elevada condecoração de Viseu".