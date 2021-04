Actualidade

O presidente da Cabo Verde Airlines (CVA), Erlendur Svavarsson, afirmou hoje que a situação financeira da companhia é agora "especialmente boa", mas garante que o Estado cabo-verdiano não injetou qualquer verba, contrariamente ao que aconteceu com as concorrentes portuguesas.

Em entrevista à Lusa na cidade da Praia, aonde regressou na quarta-feira, da Islândia, com o Boeing-757 "Baía de Tarrafal", que aterrou no aeroporto internacional da capital cabo-verdiana mais de um ano depois de ter sido colocado em situação de armazenamento no exterior, Erlendur Svavarsson explicou que o apoio do Estado de Cabo Verde - que detém uma participação de 39% na companhia - tem sido apenas na forma de avales a empréstimos bancários.

"Na verdade [o Estado de Cabo Verde] não injetou qualquer verba, contrariamente aos nossos concorrentes da SATA e da TAP, que continuam a receber contribuições do Estado [português]. O Governo de Cabo Verde tem sido muito diligente com os recursos públicos e não deu qualquer dinheiro à CVA até ao momento. Apenas garantias, o que quer dizer que a companhia está a ter acesso a empréstimos, que agora representam fundos suficientes para dar o próximo passo no processo de refinanciamento da companhia", sublinhou Erlendur Svavarsson.