Actualidade

O presidente da Cabo Verde Airlines (CVA), Erlendur Svavarsson, afirmou hoje que o avião da companhia que regressou ao arquipélago, um ano depois, fê-lo após reunidas as condições e que a proximidade das eleições "foi coincidência".

Em entrevista à Lusa na cidade da Praia, aonde regressou na quarta-feira, da Islândia, Erlendur Svavarsson relativizou o facto de acontecer a quatro dias das eleições legislativas de domingo, numa campanha eleitoral que tem discutido o futuro da companhia aérea de bandeira.

O Boeing-757 D4-CCG "Baía de Tarrafal" aterrou no aeroporto internacional da capital mais de um depois de ter sido colocado em situação de armazenamento no exterior do país com a suspensão dos voos devido à pandemia de covid-19.