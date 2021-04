UE/Presidência

A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Patrícia Graça, destacou hoje os esforços de Cabo Verde na descarbonização e nas energias renováveis, apelidando-os de "louváveis".

"Cabo Verde é já uma referência com objetivos muito ambiciosos e em marcha para a descarbonização e para as energias renováveis, que são louváveis e correspondem às metas e às ambições da Agenda 2030 e dos acordos climáticos", disse Ana Patrícia Graça, no seminário virtual "Mobilidade Elétrica em Cabo Verde, uma referência em África rumo a um futuro sustentável".

A representante das Nações Unidas assinalou a importância dos investimentos na energia verde para o desenvolvimento sustentável, sublinhando que é "uma temática central" para a ONU.