Covid-19

O presidente internacional da Médicos Sem Fronteiras (MSF), Christos Christou, alertou hoje que negligências das autoridades brasileiras no combate à pandemia de covid-19 estão a custar vidas de milhares de pessoas no país.

"Um cenário pior é esperado [no Brasil] nas próximas semanas e meses. Eu tenho de ser muito claro nisto, as negligências das autoridades do Brasil custam vidas. Mensagens públicas de saúde têm de ser associadas a mensagens políticas", afirmou Christou, durante uma conferência de imprensa virtual sobre a situação da pandemia no Brasil.

"Usar máscara não é uma instância política, é, em parte, o que precisamos para diminuir a disseminação do vírus", acrescentou.