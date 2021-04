Actualidade

Pelo menos oito pessoas morreram em Damask, nordeste da Nigéria, após o quarto ataque desde sábado pelos jihadistas do grupo do Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap), que causou também milhares de refugiados, segundo as Nações Unidas e fontes locais.

"O Gabinete do Alto-Comissário para os Refugiados [ACNUR] está muito preocupado com o violento ataque a Damasak, no estado de Borno, que deixou oito pessoas mortas e pelo menos 12 feridas", informou a agência da ONU, numa nota enviada à agência France-Presse (AFP).

"Segundo as primeiras informações que recebemos dos nossos contactos no local, os atacantes queimaram edifícios, a esquadra de polícia, a clínica, as casas dos funcionários, bem como os escritórios do ACNUR", prossegue a nota.