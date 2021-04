Actualidade

Investigadores de instituições chinesas e norte-americanas conseguiram integrar células humanas em embriões de macacos, um avanço na pesquisa biomédica sobre determinadas doenças e transplante de órgãos, defende um estudo hoje divulgado.

"Um objetivo importante da biologia experimental é o desenvolvimento de sistemas-modelo que permitam o estudo de doenças humanas em condições `in vivo´", disse Juan Izpisua Belmonte, do Instituto para as Ciências Biológicas Salk dos Estados Unidos, citado num comunicado do instituto sobre o estudo, publicado hoje na revista científica de biologia experimental Cell.

Os investigadores consideram que os resultados do estudo constituem "mais um passo" na compreensão do desenvolvimento humano e da progressão de doenças, contribuindo também para responder à escassez de órgãos para transplantes.