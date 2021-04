Actualidade

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) alertou hoje os deputados para a existência de um conjunto de esquadras "velhas e degradadas" em várias regiões do país, onde chove, há humidade e falta de manutenção.

"Reconhecemos que existiu alguma evolução nos últimos anos, no entanto, no ano de 2021 ainda se continua a existir pelo país a um conjunto de esquadras, divisões e outras estruturas com condições muito deficientes, instalações velhas e degradadas, muitas delas com humidade, com falta de água, falta de chuveiros e manutenção", disse o presidente da ASPP.

Paulo Santos foi hoje ouvido pelos deputados que fazem parte do grupo de trabalho que está a avaliar as condições de trabalho nas forças de segurança e criado pela comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.