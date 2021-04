Actualidade

Os Estados Unidos da América anunciaram hoje que vão apoiar a resposta à emergência humanitária no Sudão do Sul com cerca de 95 milhões de dólares (79,3 milhões de euros), pretendendo assistir os refugiados e deslocados internos neste país.

"Este fundo vai fornecer proteção, oportunidade económica, abrigo, assistência médica fundamental, apoio alimentar de urgência, fornecimento de água potável, saneamento e serviços de higiene fundamentais para quase quatro milhões de refugiados e deslocados internos no Sudão do Sul", refere uma nota do Departamento de Estado norte-americano.

Deste valor, cerca de 53 milhões de dólares (44,3 milhões de euros) serão atribuídos através da agência norte-americana para o Desenvolvimento Internacional e perto de 43 milhões de dólares (35,9 milhões de euros) pelo Departamento de Estado, pretendendo apoiar o país que abriga também comunidades de Uganda, Sudão, Etiópia, Quénia e República Democrática do Congo (RDCongo).