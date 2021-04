Covid-19

O programa Mar 2020 atribuiu, desde abril de 2020, perto de 15 milhões de euros ao setor da pesca e aquicultura para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

"Desde o início de abril de 2020, que no Mar 2020 foram criadas várias medidas de financiamento para os profissionais do setor enfrentarem os efeitos da pandemia", lê-se numa nota divulgada na página 'online' do programa operacional.

Em causa, está um montante global de 14,8 milhões de euros.