Covid-19

A Igreja Católica manifestou hoje preocupação com a sustentabilidade das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) na sequência da pandemia de covid-19, considerando que devem ter apoio logístico e financeiro do Ministério da Saúde.

No comunicado final da 200.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que hoje terminou em Fátima, no concelho de Ourém, os bispos manifestam "a sua preocupação pela sustentabilidade das instituições de solidariedade social" e consideram que a pandemia "tornou evidente que, além do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, devem poder contar com o apoio logístico e financeiro do Ministério da Saúde".

Aos jornalistas, o presidente da CEP, José Ornelas, explicou que esta situação se prende, sobretudo, com os lares, frisando que esta não é apenas uma questão das instituições da Igreja Católica.