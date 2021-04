Actualidade

A companhia norte-americana Delta Air Lines anunciou hoje que teve um prejuízo de 1,2 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, mas pode voltar aos lucros no final do verão se a recuperação nas viagens aéreas continuar.

Os resultados negativos da companhia aérea no primeiro trimestre são equivalentes a mil milhões de euros.

Em 2020, a Delta teve um prejuízo superior a 12 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros), num ano marcado pela crise no setor aéreo devido às restrições para conter a pandemia de covid-19, tendo recebido ajudas federais e limitado as perdas no quarto trimestre.