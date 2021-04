Actualidade

A secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) defendeu hoje que uma parte das verbas que África vai receber via Direitos Especiais de Saque (DES) do Fundo Monetário Internacional deve servir para recapitalizar o Afreximbank.

"O que estamos a tentar fazer é aumentar o capital do Banco Africano de Exportações e Importações [Afreximbank] para poder fazer mais pela recuperação económica em África, podemos usar 1,5 mil milhões de dólares [1,2 mil milhões de euros] da parte dos DES que recebemos do FMI e com isso alavancar o capital disponível no Afreximbank em 40 mil milhões de dólares [33 mil milhões de euros]", disse Vera Songwe.

Este banco africano especializado no financiamento comercial no continente é detido maioritariamente pelos governos africanos, que podem escolher canalizar parte dos DES que vão receber, e com isso potenciar o montante que o banco tem disponível para financiar os bancos e as empresas africanas.