Covid-19

O Reino Unido registou 30 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Governo britânico, que alargou a mais bairros uma operação de testes para conter a propagação de mais casos com a variante descoberta na África do Sul.

Desde a passada quarta-feira foram identificados mais 56 casos de pessoas identificados com a variante B.1.351 ou também designada por 501Y.V2, levando as autoridades a pedir a todas as pessoas de certos bairros de Londres a realização de testes.

A estirpe é considerada mais transmissível do que aquela atualmente prevalente no Reino Unido, além de as vacinas serem menos eficazes no combate à infeção, embora se acredita que mesmo assim evitem complicações graves da doença.