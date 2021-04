Covid-19

A Itália registou 16.974 infeções de covid-19 e 380 mortes nas últimas 24 horas, contabilizou o Ministério da Saúde, enquanto regiões vão pedir na sexta-feira, em reunião com o governo, uma flexibilização de restrições no final do mês.

Os 16.974 novos casos representam um ligeiro aumento em comparação com as 16.168 infeções de quarta-feira, embora menos testes tenham sido realizados,

Na véspera, foram feitos 334.766, enquanto hoje foram realizados 319.633.