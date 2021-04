Actualidade

Mais de 3.640 decretos-lei desatualizados ou obsoletos, de 1976 a 1991, deixaram de vigorar em Portugal desde 2018, com a decisão, hoje, no parlamento, de revogar mais 206 diplomas.

Hoje, os deputados aprovaram, na generalidade, especialidade e final global - e apenas com a abstenção do deputado único da Iniciativa Liberal - uma proposta de lei do Governo que "mata" mais 206 decretos-lei, de 1986 a 1991.

Desde 2018, e ao abrigo do programa Revoga+, os governos liderados por António Costa revogaram, numa primeira fase, 2.270 decretos, de 1975 a 1980, dos tempos da Revolução de Abril à normalização democrática, e na segunda 1.168, de 1981 a 1985.