Actualidade

Diana Santos, psicóloga clínica com 36 anos e ativista pelos direitos humanos e civis das pessoas com deficiência, vai substituir na bancada parlamentar do Bloco de Esquerda a deputada Sandra Cunha, que renunciou ao mandato.

À agência Lusa, fonte oficial do BE adiantou que Diana Santos é a nova deputada bloquista, que ocupava o quarto lugar da lista que o partido apresentou ao distrito de Setúbal nas eleições legislativas de 2019, ano em que conseguiram eleger dois deputados por aquele círculo eleitoral.

Diana Santos vai substituir Sandra Cunha, que pediu hoje a renúncia ao mandato depois de o Ministério Público ter solicitado o levantamento da imunidade parlamentar para a constituir como arguida num processo de discrepâncias com moradas indicadas no parlamento.