Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que "na generalidade do território nacional" vai ser possível a partir da próxima segunda-feira entrar na próxima fase do desconfinamento devido à pandemia de covid-19.

"Neste momento, encontramo-nos já num quadrante amarelo - embora ainda muito próximo do verde - e, portanto, consideramos, tal como têm considerado os especialistas, que estamos em condições de dar o próximo passo e na na generalidade do território nacional podermos a partir da próxima segunda-feira entrar na próxima fase do desconfinamento", anunciou António Costa no final do Conselho de Ministros de hoje no qual foi apreciada a evolução da pandemia.

