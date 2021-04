Covid-19

O Governo da Madeira aumentou o número de visitas nos lares de idosos para duas pessoas em simultâneo por semana, tendo para isso descentralizado as estruturas para realização dos testes aos visitantes, anunciou hoje o secretário da Saúde.

Em conferência de imprensa, Pedro Ramos destacou que, a partir de sexta-feira, as estruturas residenciais para idosos na região passam a poder receber "dois visitantes" em simultâneo por semana.

Esta resolução foi hoje adotada na reunião do Conselho do Governo da Madeira e estende-se "às casas de acolhimento para crianças e jovens, com as mesmas regras", acrescentou.