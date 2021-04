Actualidade

Cerca de metade das entradas de imigrantes em Portugal são regressos, uma situação que acontece também nos países de Leste, com estes países a apresentarem características comuns nesta matéria, afirmou hoje um responsável do Observatório da Emigração.

Rui Pena Pires, coordenador científico do Observatório da Emigração (OE), um centro de investigação do ISCTE -Instituto Universitário de Lisboa, falava na conferência 'online' "A Emigração Portuguesa no Século XXI", organizado pelo OE.

Na sua intervenção, referiu que os regressos dos imigrantes a Portugal representam, em média, metade ou mais das entradas de estrangeiros.