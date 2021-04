Actualidade

Uma obra da pintora portuguesa Paula Rego que foi hoje a leilão em Londres, cujo valor estava estimado em cerca de um milhão de euros, acabou por não ser vendida.

O quadro de pastel sobre papel pintado "The Aunt (Nada), com cerca de 1,80 por 1,20 metros, concluído em 2006, foi a leilão pela Phillips com uma estimativa de entre 800 mil libras (922 mil euros) e 1,2 milhões de libras (1,38 milhões de euros).

A obra retrata uma cena inspirada no célebre romance "Nada", da escritora espanhola Carmen Laforet, publicado originalmente em 1945, que conta a história de uma menina órfã, Andrea, que vai viver para casa de uma tia, em Barcelona.