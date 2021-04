Covid-19

O dever geral de recolhimento mantém-se, ainda que o país avance no plano de desconfinamento, disse hoje o primeiro-ministro, António Costa, que pediu contenção aos portugueses na circulação e nos contactos sociais devido à pandemia de covid-19.

"Esse dever mantém-se, as pessoas devem ter, na medida do possível, a contenção na circulação, a contenção nos contactos sociais, porque nós temos hoje uma taxa de incidência baixa, mas temos essa incidência baixa porque os portugueses a conquistaram num processo de confinamento muito doloroso. E a única forma que temos de manter esta taxa de incidência baixa é continuarmos a ter os comportamentos o mais adequados possível a esta situação", disse António Costa.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas no final da reunião de hoje do Conselho de Ministros, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e que aprovou as regras aplicáveis a partir de segunda-feira no âmbito do plano de desconfinamento delineado pelo Governo.