Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que "antes da próxima época seguramente não haverá adeptos nos estádios", face à pandemia de covid-19, mesmo com o avançar do desconfinamento na generalidade do país.

"É evidente que antes da próxima época seguramente não haverá adeptos nos estádios. É uma questão que está resolvida e clara", declarou António Costa, no final do Conselho de Ministros em que foi avaliada a evolução pandémica.

Em 01 de abril, o primeiro-ministro já tinha descartado adeptos quer no Grande Prémio de Moto GP, em Portimão, de sexta-feira a domingo, e no regresso da Fórmula 1 ao mesmo local, daqui a duas semanas.