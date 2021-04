MotoGP/Portugal

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) disse hoje estar "sem pressão para repetir ou melhorar o resultado do ano passado" no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, cuja 16.ª edição se disputa entre sexta-feira e domingo, em Portimão.

Na conferência de imprensa de antevisão da terceira prova da temporada, o piloto português, que ganhou a corrida do ano passado, após sair da 'pole', e é 14.º do campeonato de 2021, com quatro pontos, foi um dos seis pilotos presentes.

Miguel Oliveira esteve acompanhado dos espanhóis Joan Mir (Suzuki), campeão em título, Marc Márquez (Honda), que regressa em Portugal após nove meses de lesão, e Maverick Viñales (Yamaha) e dos franceses Fabio Quartararo (Yamaha) e Johann Zarco (Ducati), líder do campeonato, com 40 pontos.