Actualidade

A presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, renunciou hoje ao mandato autárquico, na sequência da sua detenção, ocorrida na terça-feira, por suspeitas de irregularidades na gestão autárquica, anunciou hoje o município.

A autarquia avançou em comunicado que Conceição Cabrita "renunciou ao seu mandato com efeitos imediatos", no sentido de assegurar o normal funcionamento da Câmara algarvia, depois de ter sido detida no âmbito da "Operação Triângulo", desencadeada pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ).

A autarca e mais três pessoas - dois empresários e um funcionário da autarquia - foram detidas na terça-feira de manhã pela PJ por suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder na intermediação de um negócio imobiliário em Monte Gordo, Vila Real de Santo António, no Algarve, avançou a polícia em comunicado.