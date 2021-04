Covid-19

As lojas do cidadão vão reabrir na segunda-feira com atendimento presencial por marcação na generalidade do país, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

A reabertura das lojas do cidadão insere-se no conjunto de medidas da próxima fase de desconfinamento, que avança segundo o plano do Governo para a generalidade do continente, exceção feita a alguns concelhos que pela elevada taxa de incidência de novos casos de covid-19 não reúnem as condições para progredir.

Segundo o plano do Governo, as lojas do cidadão com atendimento presencial por marcação vão reabrir na segunda-feira nos concelhos que avançam para a próxima fase.