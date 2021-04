Moçambique/Ataques

O ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, disse hoje que o ataque à vila de Palma não coloca em causa o projeto de exploração de gás natural liderado pela petrolífera Total em Afungi, na província de Cabo Delgado.

"Nós acreditamos que o projeto de gás não está ameaçado e vai continuar porque as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer tudo para garantir a segurança daquela região e de outras partes do país", declarou Jaime Neto, à margem da inauguração de uma padaria no quartel do Serviço Cívico de Moçambique em Maputo.

A vila de Palma, a cerca de seis quilómetros do projeto de gás natural da multinacional Total, sofreu um ataque armado em 24 de março, que as autoridades moçambicanas dizem ter resultado na morte de dezenas de pessoas, destruição de várias infraestruturas e na fuga de centenas.