Covid-19

O presidente da Câmara de Rio Maior disse hoje lamentar o regresso a medidas mais restritivas do confinamento, mas declarou-se confiante na evolução favorável no número de contágios de covid-19 que se vem registando nos últimos dias no concelho.

Luís Filipe Santana Dias (PSD) reagia ao anúncio feito hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, de que Rio Maior é um dos quatro concelhos que vão regressar na segunda-feira às regras que vigoravam no continente português antes da atual fase de desconfinamento, devido à evolução da pandemia covid-19.

"Infelizmente vamos recuar às mesmas condições que tivemos do dia 15 de março ao dia 05 de abril", disse o autarca, salientando que as autoridades de saúde têm feito, nos últimos 15 dias, "um trabalho muito forte em termos de testagem", com a realização de milhares de testes na comunidade e nas grandes empresas do concelho, sendo o número de casos detetados residual.