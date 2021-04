Actualidade

A detenção da presidente da Câmara de Vila Real de Santo António por suspeitas de corrupção num negócio imobiliário foi uma "surpresa", disse hoje o presidente da comissão política do Algarve do PSD, afirmando acreditar na sua inocência.

David Santos preside à estrutura regional do PSD, no distrito de Faro, ao qual o concelho de Vila Real de Santo António pertence, e considerou que o caso - que já levou a presidente da Câmara, Conceição Cabrita, a apresentar hoje a demissão com efeitos imediatos - não vai ter reflexos nas ambições autárquicas do partido, porque já estava escolhido outro candidato à autarquia, numa referência ao antigo presidente do município Luís Gomes.

"Eu acho que foi uma surpresa para todos e continuamos a acreditar que não haverá nada de complicado com a nossa presidente. Nós conhecemo-la bem, é uma pessoa trabalhadora, humilde, honesta, e nada aponta para que alguma coisa destas pudesse acontecer, portanto, agora, aguardamos com calma que a justiça faça o seu caminho e continuamos a acreditar que ela não terá nada a ver com este processo", reagiu o presidente do PSD do Algarve.