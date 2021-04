Actualidade

O avançado do Benfica Haris Seferovic foi eleito o melhor jogador de março da I Liga de futebol, superando na votação dos treinadores os médios portugueses João Palhinha (Sporting) e Sérgio Oliveira (FC Porto), anunciou hoje a Liga.

As exibições e os números apresentados nos últimos jogos pelo internacional suíço, melhor marcador do campeonato, juntamente com Pedro Gonçalves (Sporting), ambos com 16 golos, traduziram-se em 27% dos votos, contra os 14% de Palhinha e Sérgio Oliveira, que, ainda assim, foi escolhido como o médio do mês (21,29%).

Nos quatro jogos do campeonato realizados em março, Seferovic, também distinguido como avançado do mês, anotou seis golos e fez uma assistência.