Covid-19

A pandemia de covid-19 custou 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB), correspondentes a 4.541 milhões de euros, ao saldo orçamental português, de acordo com cálculos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) divulgados hoje.

Segundo o relatório que analisa as Contas das Administrações Públicas de 2020, a que a Lusa teve acesso, "a UTAO estimou em 4.541 ME [milhões de euros] o contributo direto das medidas de política tomadas para minorar os malefícios da pandemia na saúde e na economia".

"Estas medidas traduziram-se na perda de 1.435 ME na receita e no acréscimo de 3.106 ME na despesa primária, deteriorando globalmente o saldo orçamental em cerca de 2,2% do PIB", de acordo com os técnicos do parlamento.