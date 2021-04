Covid-19

O Brasil registou 3.560 mortes e 73.174 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde local no seu último boletim epidemiológico.

Com os dados de hoje, o país sul-americano, com 212 milhões de habitantes, chegou às 365 mil vítimas mortais (365.444) e ultrapassou os 13,7 milhões de casos (13.746.681) desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil no final de fevereiro do ano passado.

Este total não contabiliza, pelo segundo dia consecutivo, o número de mortos e infetados registados no Estado do Ceará que, por problemas técnicos, não reportou os seus dados das últimas 24 horas.