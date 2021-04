Actualidade

A autarca de Vila Real de Santo António (Faro), que já renunciou ao mandato, e outros três arguidos da "Operação Triângulo" saíram hoje em liberdade, com proibição de contactos entre si e com o deputado António Gameiro.

No final do primeiro interrogatório judicial, que começou na quarta-feira à tarde e, após ser suspenso já de noite, foi retomado hoje de manhã e terminou esta noite, o juiz presidente da Comarca de Évora, José Francisco Saruga Martins, comunicou aos jornalistas os crimes de que estão "fortemente indiciados" e as medidas de coação dos arguidos.

Segundo o juiz presidente, há cinco arguidos neste caso, que envolveu quatro detenções na terça-feira, no âmbito da "Operação Triângulo", desencadeada pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ).