Centenas de milhares de pessoas no Zimbabué foram marginalizadas e forçadas a lutar de forma desigual pelo acesso à educação, saúde e habitação, porque não têm nacionalidade reconhecida pelo país, acusou um relatório da Amnistia Internacional hoje divulgado.

A organização não-governamental (ONG) Amnistia Internacional entrevistou descendentes de trabalhadores migrantes, que se estabeleceram no Zimbabué antes da independência do país, em 18 de abril de 1980, bem como sobreviventes dos massacres de Gukurahundi, na década, dois grupos aos quais foi vedado o acesso à cidadania por uma combinação de discriminação e burocracia.

O relatório da organização, "Somos como 'animais vadios'", detalha como leis de nacionalidade discriminatórias e arbitrárias do Zimbabué deixaram gerações de trabalhadores migrantes e as suas famílias marginalizadas no país onde nasceram ou viveram a maior parte da vida.