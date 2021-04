Covid-19

A China detetou onze casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo um de contágio local, na província de Yunnan, no sudoeste do país, anunciaram as autoridades de saúde chinesas.

Yunnan somou 93 casos, nas últimas duas semanas, todos na cidade de Ruili, que faz fronteira com o Myanmar (antiga Birmânia). As autoridades isolaram Ruili e realizaram uma campanha de testes e vacinação de toda a população - cerca de 300 mil habitantes.

Os restantes dez casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Shandong (leste), Guangdong (sudeste), Shaanxi (noroeste) e Fujian (leste).