O Fundo de Solidariedade com a Cultura distribuiu 47.500 euros por associações dedicadas a apoiar trabalhadores do setor e 33.750 euros a profissionais em situação de "carência social extrema", após o encerramento do processo de atribuição aos candidatos.

De acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), que gere o fundo, num comunicado enviado à agência Lusa, "após o encerramento do processo de atribuição de apoios aos candidatos desta iniciativa, a verba remanescente foi aplicada na criação de um fundo destinado a acorrer a situações de carência social extrema, e em donativos a associações que se dedicam a colmatar os efeitos nefastos da pandemia na subsistência dos profissionais do setor".

Em duas fases de candidaturas, que decorreram no ano passado, e entre cinco linhas de apoio distintas, o Fundo de Solidariedade com a Cultura "investiu o valor total de 1.313.649 euros na distribuição de apoios, auxiliando um total de 1.738 profissionais e organizações da cultura". Tal aconteceu depois de a Santa Casa "alargar o número de candidatos que beneficiaram de apoio financeiro ao abrigo do Fundo, passando a considerar aqueles que tinham apresentado em 2020 quebras de rendimentos superiores a 40%, face a 2019 - em vez dos 50% inicialmente estipulados pelo regulamento".