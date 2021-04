Actualidade

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) convocou uma manifestação para o dia 27 de abril, em Lisboa, e apela a outros sindicatos, associações de bombeiros e agentes da proteção civil para se juntarem ao protesto.

Segundo a convocatória a que a Lusa teve acesso, a manifestação terá início no ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, às 12:00, seguida de um desfile que passará pelo INEM e acabará no ministério da Saúde, onde os técnicos de emergência pré-hospitalar vão entregar um caderno reivindicativo.

Entre as várias matérias que constam do caderno reivindicativo estão a revisão da carreira especial de técnico de emergência médica pré-hospitalar, o melhoramento do equipamento das ambulâncias, que consideram desadequado, a formação dos técnicos de emergência médica que está por realizar e a publicação do acordo coletivo de carreira especial.